Tennisser De Jong uitgeschakeld in eerste ronde Halle

HALLE (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het grastoernooi van Halle te bereiken. De nummer 93 van de wereldranglijst verloor in Duitsland met 5-7 6-3 3-6 van de als zevende geplaatste Tsjech Tomas Machac.

De Jong verloor in Halle in de kwalificaties, maar was als lucky loser toegevoegd aan het hoofdschema. Hij strandde vorige week in de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen.

De 25-jarige Nederlander hield tegen Machac gelijke tred tot 5-5, waarna hij zijn service inleverde op het eerste breakpoint van de partij. In de tweede set brak hij zijn tegenstander twee keer en verloor zelf een keer zijn opslag. De Tsjech, die dit jaar in Acapulco zijn eerste ATP-titel won, draaide de zaken weer om met twee breaks in de derde set.