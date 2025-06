Spaanse stroomstoring kwam niet door cyberaanval

MADRID (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De grote stroomstoring in Spanje en Portugal, eind april, is niet veroorzaakt door een cyberaanval. Dat heeft de minister van Energie bekendgemaakt. De problemen kwamen doordat het stroomnet niet goed genoeg kon omgaan met schommelingen in de spanning op het net.

Na de grote storing is uitgebreid onderzoek verricht naar de oorzaak van de uitval. De volledige bevindingen worden later dinsdag bekendgemaakt.

Gebleken is dat vlak voordat de stroom uitviel sommige energiecentrales het voltage op het net niet reguleerden zoals dat volgens de regels eigenlijk wel had gemoeten. Dat leidde tot een kettingreactie en stroomuitval bij zo'n 50 miljoen mensen.

Na de storing werd gespeculeerd over een mogelijke cyberaanval. Ook werd gezegd dat de productie van hernieuwbare energie wellicht een rol heeft gespeeld, in plaats van de stabielere stroomproductie met brandstoffen. Dat is herhaaldelijk ontkend door zowel de regering als netbeheerder Red Eléctrica.