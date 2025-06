Tennisser Diallo klopt Bergs in Rosmalen en wint eerste ATP-titel

ROSMALEN (ANP) - Gabriel Diallo heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. De 23-jarige Canadees deed dat op het Autotron in Rosmalen, waar hij in de finale te sterk was voor de Belg Zizou Bergs. De spelers gaven elkaar weinig toe: 7-5 7-6 (8). Bergs liet in de tweede set enkele setpunten onbenut, waarna Diallo het wel afmaakte.

Het was voor zowel Diallo als de 26-jarige Bergs de tweede ATP-finale. Diallo verloor in oktober vorig jaar in Almaty van Karen Chatsjanov en Bergs in januari in Auckland van Gaël Monfils.

Diallo is als winnaar de opvolger van Alex de Minaur. De Australiër kon door een blessure niet meedoen. Bij de vrouwen ging de eindzege naar de Belgische Elise Mertens.