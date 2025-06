NS-topman noemt aankondiging nieuwe treinstaking teleurstellend

UTRECHT (ANP) - NS-topman Wouter Koolmees vindt het "heel teleurstellend" dat er opnieuw een treinstaking is aangekondigd. De machinisten- en conducteursvakbond VVMC is van plan dinsdag het werk neer te leggen in het noordwesten en oosten, waaronder Amsterdam en Schiphol, als een gesprek maandag met de NS over een nieuwe cao niet naar hun tevredenheid verloopt. De FNV heeft zich daarbij aangesloten.

"Zo worden meer dan 1 miljoen reizigers weer de dupe van een cao-conflict bij NS. Daar baal ik van en daar wil ik de reizigers mijn excuses voor aanbieden", laat Koolmees weten.

FNV wil overigens wel verder praten met de NS over het loonbod, evenals het CNV. De bonden vinden het te karig. Maar volgens de Spoorwegen is er nog onderhandelingsruimte en ligt er nog geen eindbod op tafel.