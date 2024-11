Tennisser Djokovic neemt gestopte rivaal Murray als coach

BELGRADO (ANP/AFP) - Novak Djokovic heeft de eerder dit jaar gestopte Andy Murray als coach in de arm genomen. De samenwerking gaat in vanaf de Australian Open, meldt de Servische tennisser. "Ik ben heel blij dat ik een van mijn grootste rivalen aan dezelfde kant van het net heb, dit keer als mijn coach", aldus de 24-voudig grandslamkampioen. "Ik kijk ernaar uit om het seizoen met Andy te beginnen en hem aan mijn zijde te hebben in Melbourne, waar we tijdens onze carrière veel uitzonderlijke momenten hebben gedeeld."

De Schot Murray nam afscheid na de Olympische Spelen in Parijs, waar hij strandde in de kwartfinales van het dubbelspel. Hij won twee keer Wimbledon en een keer de US Open. Hij veroverde twee keer olympisch goud in het enkelspel. Murray kampte veelvuldig met blessures. Eind juni liet hij zich nog opereren aan zijn rug.

Djokovic, de huidige nummer 7 van de wereld, en Murray stonden 36 keer tegenover elkaar, onder meer in de finales van Roland Garros, Australian Open en Wimbledon. De Serviër won 25 keer, Murray was elf keer de betere.