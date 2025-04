Tennisser Griekspoor stijgt naar 34e positie wereldranglijst

MÜNCHEN (ANP) - Tallon Griekspoor is drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De beste tennisser van Nederland staat nu op de 34e positie van de mondiale tennisladder. Hij werd vrijdag uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zverev in de kwartfinales van de BMW Open in München. Botic van de Zandschulp (88e plaats) en Jesper de Jong (93e positie) staan ook in de top honderd.

Zverev is door zijn toernooizege in München.naar de tweede plaats van de wereldranglijst geklommen. Jannik Sinner voert de ranglijst nog steeds aan. De Italiaan mag door een dopingschorsing tot en met 4 mei geen toernooien spelen. De Spanjaard Carlos Alcaraz zakte naar de derde positie.