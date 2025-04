Paus Franciscus overleden

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Franciscus is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij lag vijf weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en was daar kort geleden uit ontslagen. De Argentijn, geboren als Jorge Mario Bergoglio, stond sinds 2013 aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

"Beste broeders en zusters, met diepe droefheid moet ik het overlijden van onze Heilige Vader Franciscus aankondigen", zei kardinaal Kevin Farrell in een videoboodschap van het Vaticaan.

De paus verscheen zondagmiddag nog op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad voor het urbi et orbi. Hij sprak de jaarlijkse paaszegen niet zelf uit. Ook had hij een korte ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance.