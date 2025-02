Tennisser Medvedev strandt in tweede ronde ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is gestrand in de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als tweede geplaatste Rus verloor in Ahoy in drie sets van de Italiaan Mattia Bellucci: 6-3 6-7 (6) 6-3.

De 23-jarige Bellucci had in de eerste ronde gewonnen van de Nederlandse tiener Mees Röttgering. Medvedev, in 2023 winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, had oud-winnaar Stan Wawrinka verslagen.

Bellucci neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en Tallon Griekspoor. De 28-jarige Haarlemmer won eerder woensdag in drie sets van de Italiaan Matteo Berrettini.