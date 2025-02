Acteur, cabaretier en schrijver Ferd Hugas (87) overleden

DEN HAAG (ANP) - De Haagse acteur, cabaretier en schrijver Ferd Hugas is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft een bericht hierover van de website Het Schimmenrijk woensdag aan het ANP bevestigd. Hugas speelde in tientallen grote televisieseries, zoals De Zevensprong, Q & Q en Willem van Oranje.

De acteur was begin jaren zestig een van de oprichters van het beroemde Cabaret PePijn, samen met Paul van Vliet, Liselore Gerritsen en Rob van Kreeveld. In 1971 stapte Hugas uit de groep en ging als zelfstandig acteur verder. Hij speelde de schurk in een aantal zeer populaire jeugdseries, zoals Axel Zaneck in Q & Q en Graaf Grisenstijn in De Zevensprong, de verfilming van het boek van Tonke Dragt. Met Wim T. Schippers maakte Hugas de serie De Lachende Scheerkwast en het iconische radioprogramma Ronflonflon.

Hugas was ook een graag geziene gast in het spelprogramma Babbelonië en speelde in series in Duitsland en Italië. In het theater oogstte de acteur verder succes in musicals van Annie M.G. Schmidt, zoals De dader heeft het gedaan en Ping pong. Eind jaren tachtig speelde Hugas in Medisch Centrum West jarenlang Leo Koning, de slechte vader van internist Eric Koning die het farmaceutische bedrijf Pharmaco leidde.

Behalve acteur in de serie was Hugas ook een van de schrijvers. Samen met medeschrijver Hans Galesloot ontwikkelde Hugas later ook nog een Duitse ziekenhuisserie, Stadtklinik. De afgelopen decennia trad Hugas vooral nog op als stemacteur. Hij sprak teksten in voor hoorspelen van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover en een korte film over Vincent van Gogh.