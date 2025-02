Trump tekent decreet dat transgenders uit vrouwensport moet weren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat transgender vrouwen moet weren uit sportcompetities voor vrouwen. Een besluit dat vermoedelijk juridisch veel zal worden aangevochten, omdat critici stellen dat daarmee de rechten worden geschonden van een zeer kleine minderheid van sporters.

"Met dit decreet is de oorlog tegen vrouwensport beëindigd", zei Trump voordat hij het document ondertekende in het bijzijn van vrouwelijke sporters. Het is vooral gericht op de sportcompetities op Amerikaanse scholen. Met het document worden overheidsorganisaties opgedragen geen geld meer vrij te maken voor scholen die hier niet aan mee willen werken.

Tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump herhaaldelijk afgegeven op transgender atleten. Tegenstanders van transgenders in de vrouwensport vinden doorgaans dat zij fysieke voordelen hebben waardoor de sport oneerlijk zou worden. Maar daar is volgens belangengroepen voor transgenders geen bewijs voor. Ook wijzen ze op de schade die wordt veroorzaakt door een hele groep mensen categorisch uit te sluiten van schoolactiviteiten.