Tennisser Sinner eenvoudig naar halve finale Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de halve finale van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld won eenvoudig met 6-1 7-5 6-0 van de Kazach Aleksandr Boeblik, de mondiale nummer 62.

De 23-jarige Sinner speelt in de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen de Serviër Novak Djokovic en Alexander Zverev uit Duitsland, die elkaar later op woensdag treffen. De Italiaan verloor vorig jaar in de halve finale van de latere winnaar Carlos Alcaraz.