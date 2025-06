Winst voor Amsterdamse AEX-index in afwachting rentebesluit ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Naar verwachting gaat de ECB de rente in de eurozone dan opnieuw verlagen, wat de achtste renteverlaging sinds juni vorig jaar zou worden.

De AEX eindigde 0,4 procent in de plus op 924,01 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 892,91 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. De FTSE-index in Londen ging 0,2 procent vooruit.

Brouwer Heineken en techinvesteerder Prosus prijkten bovenaan de AEX met koersstijgingen tot 4,6 procent. Staalproducent ArcelorMittal won 1,2 procent. De Verenigde Staten hebben de importheffingen op buitenlands staal en aluminium verhoogd van 25 naar 50 procent. Die stap werd vorige week al aangekondigd. ABN AMRO was de grootste daler met een min van 1,3 procent. Shell zakte 1,2 procent, onder druk van lagere olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 werd Heijmans 3,3 procent in het rood gezet. Investeringsbank Oddo BHF verlaagde het beleggingsadvies voor het bouwbedrijf. Fitnessketen Basic-Fit voerde de MidKap aan met een winst van meer dan 2 procent.

Groothandelsbedrijf Sligro noteerde ruim 1 procent hoger bij de kleinere fondsen. De onderneming neemt bezorg- en zelfbedieningsgroothandel GEPU over. Dat bedrijf, actief in de regio Utrecht, verwacht dit jaar goed te zijn voor 15 miljoen euro omzet en telt veertig vaste medewerkers. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht.

In Parijs won vliegtuigbouwer Airbus 2,3 procent. China overweegt een bestelling te plaatsen voor honderden vliegtuigen van Airbus, meldde persbureau Bloomberg. Daarmee zou China duidelijk kiezen voor toestellen van Europese makelij, nu leveringen van het Amerikaanse Boeing politiek gevoelig liggen door de handelsoorlog.