Tennisser Sinner gaat vrijuit na twee positieve dopingtesten

LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner krijgt geen straf nadat hij in maart twee keer positief was getest op de verboden stof clostebol. Een onafhankelijke rechtbank, bijeengeroepen door Sport Resolutions, heeft geoordeeld dat de Italiaanse nummer 1 van de wereld "geen schuld of nalatigheid draagt".

Sinner testte op 10 maart bij het toernooi van Indian Wells voor het eerst positief. Toen werden er lage concentraties clostebol bij hem aangetroffen. Acht dagen later, bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om, testte Sinner opnieuw positief.

Het verboden middel clostebol is een anabole steroïde en staat op de lijst van verboden middelen van wereldantidopingbureau WADA. Sinner heeft verklaard dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van besmetting door een lid van zijn medische team, die een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol op zijn eigen huid had aangebracht om een ​​kleine wond te behandelen. Die persoon bracht de spray aan tussen 5 en 13 maart en gaf in die periode ook dagelijks massages en sporttherapie aan Sinner, wat resulteerde in de besmetting.