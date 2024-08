Prijsvrij en D-reizen bekritiseren onderzoek Consumentenbond

DEN HAAG (ANP) - Prijsvrij en D-reizen zijn verbolgen over een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de reisaanbieders vaak nog steeds misleidende prijzen op hun websites laten zien.

De consumentenorganisatie controleerde dertig willekeurige aanbiedingen van Prijsvrij en D-reizen en stelt dat de prijs bij 27 daarvan hoger of lager uitviel. Van de tien grote reisaanbieders in Nederland zijn Prijsvrij en D-reizen de enige die nog beterschap moeten tonen volgens de Consumentenbond. De andere acht grote aanbieders zouden na een eerder onderzoek van de bond hun prijsbeleid al hebben aangepast.

Prijsvrij en D-reizen benadrukken dat zij "volledig in overeenstemming met de geldende regelgeving" handelen. "Bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen boekt de consument altijd het meest actuele aanbod tegen de op dat moment meest scherpe marktprijs", reageren de aanbieders. "De wijze waarop de Consumentenbond haar pijlen nu keer op keer ten onrechte op Prijsvrij Vakanties en D-reizen richt lijkt meer ingegeven door de wens van de Consumentenbond om de zoveel tijd de nodige aandacht te creëren, dan dat hier daadwerkelijk het belang van de consument wordt gediend."

De reisorganisaties trekken het hele onderzoek van de Consumentenbond in twijfel omdat "de betrokken journalist zich tevens als zzp'er laat inhuren voor opdrachten door diverse partijen in de reisbranche. Zo biedt hij zelf reizen naar Kreta aan. Je kunt in dat kader vraagtekens plaatsen bij de onafhankelijkheid van onderzoeken die voor de Consumentenbond worden gedaan", besluiten Prijsvrij en D-reizen.