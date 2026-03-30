Tennisser Sinner wint in Miami derde masterstoernooi op rij

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 4:32
MIAMI (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft voor de tweede keer het masterstoernooi van Miami gewonnen. De 24-jarige nummer 2 van de wereld versloeg in de strijd om de titel de verrassende finalist Jiri Lehecka, de Tsjechische nummer 22 van de wereld: 6-4 6-4. Sinner won zijn derde masterstoernooi op rij, iets wat alleen Novak Djokovic en Rafael Nadal eerder deden.
Sinner won eerder deze maand ook al het masterstoernooi van Indian Wells. Roger Federer was in 2017 de laatste die de zogeheten 'Sunshine Double' won. De Italiaan Sinner was in november in Parijs ook de beste in het laatste masterstoernooi van vorig jaar.
"We hebben hard gewerkt om deze positie te bereiken, dus ik ben echt heel blij", zei Sinner na de wedstrijd. Hij noemde het "ongelooflijk" dat hij de 'Sunshine Double' won. "Het is moeilijk te bereiken, maar op de een of andere manier is het gelukt."
Sinner had de finale bereikt zonder setverlies. De 24-jarige Lehecka speelde zijn eerste finale van een masterstoernooi.
