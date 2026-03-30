Trump: Iran gaat 20 olietankers door Straat van Hormuz laten

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 4:34
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten met Iran hebben onderhandeld over de doorgang van twintig olietankers door de Straat van Hormuz. De blokkade van deze belangrijke vaarroute sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten heeft de olieprijzen flink doen stijgen.
"Uit respect, denk ik, hebben ze ons 20 grote, grote olietankers gegeven die door de Straat van Hormuz zullen varen, en dat begint morgenochtend, voor de komende dagen", verklaarde Trump vanuit de Air Force One, dat hem terugbracht van zijn weekend in Florida.
Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd.
Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

Wat kost een biertje in Europa?

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

De stille pijn van er niet bij horen

