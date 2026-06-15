Tennisser Van de Zandschulp naar tweede ronde op Queen's

LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het tennistoernooi van Queen's in Londen bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg in de eerste ronde de 24-jarige Brit Harry Wendelken: 6-4 7-6 (5).

De wedstrijd op het gras van Queen's werd in de eerste set bij een stand van 1-1 enige tijd stilgelegd. Na de hervatting leverde de mondiale nummer 224 op 5-4 zijn servicebeurt in en dus ging de set naar de Nederlander. In de tweede set forceerden beide tennissers een break, waarna Van de Zandschulp het duel via een tiebreak won.

In de tweede ronde neemt de Nederlandse nummer 56 van de wereld het op tegen de winnaar van het Amerikaanse onderonsje tussen Zachary Svajda en Tommy Paul, die het toernooi in 2024 op zijn naam schreef.

De winnaar van vorig jaar, Carlos Alcaraz, ontbreekt in Londen. De 23-jarige Spanjaard staat al ruim een maand aan de kant met een polsblessure, waardoor hij zijn titel op Roland Garros niet kon verdedigen en ook Wimbledon over een aantal weken aan zich voorbij laat gaan.