Tennisser Zverev begint ATP Finals met zege op Roeblev

TURIJN (ANP) - Alexander Zverev heeft zijn eerste tennispartij op de ATP Finals in Turijn gewonnen. De als tweede geplaatste 27-jarige Duitser versloeg de even oude Rus Andrej Roeblev in twee sets: 6-4 6-4.

Zverev won de ATP Finals twee keer, in 2018 en in 2021. Hij steeg begin deze maand door de zege op het masterstoernooi van Parijs naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Roeblev staat op de achtste plek op de ranking.

Zverev sloeg op zijn eerste breakpoint toe op de vierde opslagbeurt van de Rus in de eerste set. Na de break hield hij de voorsprong en serveerde op 5-4 de set uit. In de tweede set won de Duitser zijn opslagbeurten gemakkelijk. Hij kreeg op 4-4 twee breakpoints en benutte daarvan meteen de eerste. Zverev serveerde de partij daarna eenvoudig uit en maakte het na 1 uur en 13 minuten met een ace af.

Eerder maandag versloeg de Noor Casper Ruud in dezelfde groep Carlos Alcaraz uit Spanje in twee sets: 6-1 7-5.