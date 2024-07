Tennisser Zverev verbijt pijn op toernooi Hamburg richting Spelen

HAMBURG (ANP/AFP) - Tennisser Alexander Zverev kiest ervoor het toernooi van Hamburg te spelen, ondanks de pijn die hij voelt van een knieblessure. De 27-jarige Duitser is de titelverdediger in Hamburg en ook op het olympisch tennistoernooi van Parijs dat over ruim een week begint.

Zverev versloeg woensdag Jesper de Jong in de eerste ronde van het Duitse graveltoernooi in twee sets en neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Hugo Gaston. "Het was nog onzeker of ik zou spelen of niet", zei Zverev over zijn partij tegen de Jong. "Tijdens de warming-up had ik nog veel pijn. Maar op de een of andere manier, toen ik de baan opging, verdween dat een beetje door de adrenaline."

De Duitse nummer 4 van de wereldranglijst blesseerde zich aan zijn knie toen hij uitgleed tijdens een partij op Wimbledon. "Ik heb een blessure waarbij ik weet waar ik sta en die tijd kost om te genezen", zei Zverev. "Het gaat niet over in de komende paar dagen. Het zal weken duren en het is aan mij om te beslissen of ik speel of niet."