Tennissers in tweede ronde Davis Cup tegen Noren of Argentijnen

LONDEN (ANP) - De Nederlandse tennissers nemen het in de tweede ronde van de Davis Cup Qualifiers op tegen de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Argentinië. Dat heeft de loting in Londen uitgewezen. De ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis heeft een bye in de eerste ronde, die in januari en februari wordt gespeeld.

De tweede ronde vindt plaats van 12 tot en met 14 september. Het is niet meer een groepsronde zoals in de afgelopen jaren maar een thuis- of uitwedstrijd.

De tennissers bereikten in november voor het eerst de finale van de Davis Cup. Die werd verloren van Italië dat met succes de titel verdedigde.