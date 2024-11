Amsterdamse noodverordening blijft van kracht, verbod protest Dam

AMSTERDAM (ANP) - Het demonstratieverbod in Amsterdam blijft van kracht. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam zondag. Dat betekent dat een pro-Palestijnse protest op de Dam om 14.00 uur niet mag plaatsvinden.

Activist Frank van der Linde had een kort geding aangespannen om toch te mogen demonstreren, hoewel er sinds vrijdagavond een noodverordening geldt in de hoofdstad. Die noodbevoegdheid houdt onder meer in dat er niet gedemonstreerd mag worden. Deze maatregel werd ingevoerd na de gewelddadigheden in Amsterdam na de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in de nacht van donderdag op vrijdag.