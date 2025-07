Tennisster Anisimova houdt Sabalenka uit finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is er ook bij haar derde halve finale op Wimbledon niet in geslaagd de finale te bereiken. De Amerikaanse Amanda Anisimova versloeg de Belarussische nummer 1 van de wereld in drie sets en bereikte voor het eerst in haar carrière de finale van een grandslamtoernooi: 6-4 4-6 6-4.

Anisimova speelde ook haar eerste halve finale op Wimbledon. De 23-jarige nummer 12 van de wereldranglijst verraste Sabalenka in de eerste set door na een break op 5-4 voor te komen en daarna op eigen service de set naar zich toe te trekken. Sabalenka, die in haar carrière twee keer de Australian Open en een keer Roland Garros won, vocht zich terug in de tweede set. Ze won bij een stand van 3-3 de opslagbeurt van de Amerikaanse en maakte de set af op eigen service, hoewel ze daarvoor wel vijf setpoints nodig had.

In de derde set nam Anisimova met twee breaks een voorsprong van 4-1 en hoewel Sabalenka bleef proberen terug in de set te komen, hield Anisimova stand.

Anisimova wordt op Wimbledon begeleid door de Nederlanders Rick Vleeshouwers (coach) en Rob Brandsma (fysiek trainer).