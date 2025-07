FNV schort acties bij grondpersoneel KLM op tot na zomervakantie

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV schort acties bij het grondpersoneel van KLM op tot na de zomervakantie. De afgelopen weken werden al tot tweemaal toe aangekondigde stakingen op Schiphol door de rechter verboden.

"De rechter is van mening dat staken tijdens de zomervakantie niet kan. Daar zijn we het niet mee eens, maar leggen ons daar voor nu bij neer", zegt FNV-bestuurder John van Dorland in een verklaring. Na de vakantie volgen er volgens de bond waarschijnlijk wel acties. FNV vindt het laatste loonbod van KLM niet voldoende om weer te gaan onderhandelen over de cao.