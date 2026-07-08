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Tennisster Kostjoek voor het eerst halvefinaliste op Wimbledon

Sport
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:59
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LONDEN (ANP) - Tennisster Marta Kostjoek heeft zich voor het eerst geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De 24-jarige Oekraïense versloeg Jasmine Paolini (30) uit Italië in twee sets: 6-3 6-2.
De Oekraïense nummer 13 van de wereld kwam op het Londense grandslamtoernooi nooit verder dan de derde ronde. In 2024 slaagde ze daar voor het laatst in. Paolini, de mondiale nummer 17, drong dat jaar door tot de finale, maar verloor die van de Tsjechische Barbora Krejčíková.
In de halve finale treft Kostjoek de winnares van het duel tussen de Belgische Elise Mertens en Linda Nosková uit Tsjechië.
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