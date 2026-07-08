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Rutte: Albanië zoals afgesproken gastland van volgende NAVO-top

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:05
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ANKARA (ANP) - Albanië is nog altijd het beoogde gastland van de volgende NAVO-top, zei secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte tijdens een persconferentie die volgde op een top in Ankara. In de slotverklaring werd Albanië niet nadrukkelijk genoemd als gastland, volgens diplomaten als waarschuwing omdat Albanië de defensie-uitgaven niet voldoende heeft verhoogd.
"De volgende top is in Albanië en uiteraard moeten we nog wel een besluit nemen over het exacte tijdstip", aldus Rutte. Hij benadrukte dat bij een eerdere top in Den Haag is afgesproken dat eerst Turkije, en dan Albanië het gastland zou zijn. Dat zou nog steeds het plan zijn.
Rutte ging echter niet in op de vraag van een journalist of die top volgend jaar zou plaatsvinden. Recent vonden de toppen jaarlijks plaats, maar dat was eerder niet de regel. Een groeiend aantal landen pleit voor een langere tussenperiode.
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