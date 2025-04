Tennisster Lamens bereikt tweede ronde WTA-toernooi Rouen

ROUEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Rouen. De 25-jarige Zuid-Hollandse versloeg op het Franse gravel in drie sets de Canadese Bianca Andreescu: 6-1 4-6 7-6 (2).

Lamens is de nummer 69 van de wereldranglijst. Andreescu staat 130e, maar stond in 2019 nog vierde. In de eerste set was Lamens overtuigend de sterkste. Ze pakte vanaf 1-1 vijf games op rij. Andreescu won daarna de eerste opslagbeurt van Lamens in de tweede set maar de Nederlandse brak terug. Een tweede break tegen op 4-4 kostte Lamens de set. In de derde set ging het lang gelijkop en waren er weinig breakkansen. Lamens kon twee matchpoints op de opslag van Andreescu niet verzilveren. Ze kreeg daarna in de tiebreak op eigen service de derde en maakte het wel af.

Lamens neemt het in de tweede ronde op tegen de als tweede geplaatste Linda Noskova uit Tsjechië.