Voelen katten verdriet?

Katten staan vaak bekend als onafhankelijke, enigszins afstandelijke dieren. Veel mensen denken dat ze vooral met zichzelf bezig zijn en niet zoveel emoties tonen als bijvoorbeeld honden. Maar is dat wel zo? Recent onderzoek werpt nieuw licht op het emotionele leven van onze harige huisgenoten. Uit verschillende studies blijkt dat katten wel degelijk tekenen van verdriet of rouw kunnen vertonen, vooral na het verlies van een huisgenoot - of dat nu een andere kat, hond of zelfs hun baasje is. Hoewel we nooit precies zullen weten wat er in het hoofdje van een kat omgaat, geven deze inzichten ons een beter begrip van hun gevoelsleven.

Hoe ziet rouw er bij katten uit?

Katten die rouwen kunnen verschillende gedragsveranderingen vertonen. De meest voorkomende tekenen van verdriet bij katten zijn:

Minder eten en drinken

Minder spelen

Meer slapen

Vaker en langer miauwen

Zich vaker verstoppen

Meer aandacht zoeken bij hun baasje

Zoekgedrag vertonen naar het verdwenen huisdier

Voor zich uit staren

In sommige gevallen onzindelijkheid of sproeien

Uit een onderzoek van de Amerikaanse dierenbescherming bleek dat maar liefst 65% van de katten gedragsveranderingen vertoonde na het overlijden van een huisgenoot. Dit betekent dat twee op de drie katten op een of andere manier reageert op zo'n verlies.

Drie verschillende reactiepatronen

Niet elke kat reageert hetzelfde op verlies. Deskundigen herkennen grofweg drie verschillende patronen:

Sommige katten lijken nauwelijks te reageren en gaan gewoon door met hun dagelijkse routine. Andere katten raken duidelijk van slag, vertonen zoekgedrag en stresssignalen. Ze kunnen depressief lijken, hun eetlust verliezen en geen interesse meer tonen in spelen of interactie. Een derde groep katten lijkt juist op te leven na het verlies. Ze komen ineens op schoot liggen, worden socialer en vriendelijker, of doen dingen die ze eerder niet deden. Vaak blijkt dat de overleden kat een bron van stress was geweest.

Rouwen katten net als mensen?

Onderzoekers van de Oakland Universiteit in de VS ontdekten dat het rouwproces bij katten verschillende fases lijkt te hebben. De eerste fase is relatief kort met veel vocalisatie en zoekgedrag. Daarna volgt een meer passieve fase waarin de kat teruggetrokken en inactief wordt. De laatste fase is er een van acceptatie en aanpassing aan de nieuwe situatie.

Het rouwproces duurt ook niet bij elke kat even lang. Net als bij mensen is dit heel persoonlijk. Sommige katten zijn na enkele dagen weer de oude, terwijl andere katten weken of zelfs maanden last kunnen hebben van gedragsveranderingen.

Hangt rouw bij katten af van de relatie?

Interessant is dat de mate van rouw lijkt samen te hangen met de band die de katten hadden. Hoe beter de relatie tussen de dieren, hoe sterker de rouwreactie. Dit geldt ook als de kat een hond verliest - het is dus niet beperkt tot soortgenoten.

Een opvallende ontdekking uit onderzoek is dat zelfs katten die voortdurend met elkaar vochten, na het wegvallen van hun rivaal gedragsveranderingen kunnen vertonen die wijzen op rouw. Het klinkt misschien vreemd, maar blijkbaar kan ook een moeilijke relatie betekenisvol zijn voor een kat.

Hoe help je een rouwende kat?

Als je merkt dat je kat verdrietig is na het verlies van een huisgenoot, zijn er manieren om te helpen:

Houd zoveel mogelijk vast aan de normale routine

Geef positieve aandacht, maar dwing niets af

Speel regelmatig met je kat om afleiding te bieden

Wees geduldig en geef je kat tijd om te wennen

Raadpleeg een dierenarts als je kat enkele dagen niet eet

Wees voorzichtig met het direct in huis halen van een nieuwe kat. Het feit dat je kat het goed kon vinden met de overleden kat, betekent niet automatisch dat het goed zal gaan met een nieuwe kat. Wacht tot het gedrag van je kat zich heeft genormaliseerd.

Kunnen katten jouw verdriet voelen?

Een interessante toevoeging: uit onderzoek blijkt dat katten ook menselijke emoties kunnen aanvoelen. Ze reageren vaak anders wanneer hun baasje blij of verdrietig is. Dit betekent dat jouw eigen rouwreactie invloed kan hebben op het gedrag van je kat. Probeer daarom, ondanks je eigen verdriet, een stabiele factor te zijn voor je kat.

Hoewel we nooit met zekerheid zullen weten of katten echt 'verdriet' voelen zoals wij dat kennen, is het duidelijk dat ze wel degelijk reageren op verlies. Door dit te erkennen en er rekening mee te houden, kunnen we onze katten beter begrijpen en ondersteunen tijdens moeilijke periodes.