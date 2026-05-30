Tennisster Osaka voor het eerst naar vierde ronde Roland Garros

door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 14:31
PARIJS (ANP) - De Japanse tennisster Naomi Osaka is voor het eerst doorgedrongen tot de vierde ronde van Roland Garros. De viervoudig grandslamwinnares versloeg na drie uur de Amerikaanse Iva Jovic met 7-6 (5) 6-7 (3) 6-4. Ze treft in de volgende ronde de winnares van de partij tussen de Australische Daria Kasatkina en Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 1 uit Belarus.
De 28-jarige Osaka en de tien jaar jongere Jovic verloren in de eerste set allebei een keer hun service, waarna de Japanse de sterkste was in de tiebreak. De nummer 16 van de wereld verloor de tiebreak in de tweede set, maar verzekerde zich in de derde set alsnog van de zege.
Osaka won tussen 2018 en 2021 twee keer de US Open en twee keer de Australian Open. Ze kwam in het verleden op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde.
