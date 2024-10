Tennisster Rus begint met zege op Oekraïense in China

JIUJANG (ANP) - Tennisster Arantxa Rus is het Jiangxi Open in de Chinese stad Jiujang goed begonnen. De Nederlandse nummer 83 van de wereld, als zesde geplaatst, won in de eerste ronde van de Oekraïense Joelia Starodoebtseva. Rus had drie sets nodig om zich te ontdoen van haar tegenstander, die 92e staat op de wereldranglijst: 6-4 6-7 (2) 6-3. Rus sloeg zeven aces en brak Starodoebtseva zeven keer in de wedstrijd.

Rus verloor een week geleden nog in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou.