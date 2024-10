Enkelblessure NBA-sterspeler Curry in eerste thuisduel Warriors

SAN FRANCISCO (ANP) - De basketballers van Golden State Warriors zijn in hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de NBA topschutter Stephen Curry met een blessure kwijtgeraakt. De tweevoudig beste speler van de NBA haakte in het duel met Los Angeles Clippers af met een verstuikte enkel. Hij hinkte in het derde kwart van het veld af en probeerde in het vierde kwart weer mee te doen, maar de pijn verergerde en Curry kon alleen met ondersteuning van een teamgenoot de kleedkamer bereiken.

"Zijn blessure is zorgelijk", zei coach Steve Kerr na de wedstrijd, die de Warriors verloren met 112-104. Curry had in zijn speeltijd nog 18 punten gemaakt. "Hij heeft heel vaak zijn enkel al verstuikt en zegt zelf dat het wel meevalt, maar ik beschouw het als een ernstige situatie", aldus Kerr.