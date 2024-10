Iraanse media melden burgerdode na aanval Israël

TEHERAN (ANP/AFP) - Iraanse media hebben melding gemaakt van een burgerdode bij de Israëlische luchtaanvallen van afgelopen weekend. Het zou gaan om een burger die Allahverdi Rahimpour heet en is omgekomen in de buurt van Teheran, berichten persbureaus in het land.

De Iraanse autoriteiten hadden eerder nog geen omgekomen burgers door de Israëlische aanvallen gemeld. De aanvallen waren gericht tegen militaire doelen. Iran maakte naderhand bekend dat vier militairen waren gesneuveld.

De Israëlische aanval diende als vergelding voor een grote Iraanse raketaanval op Israëlisch grondgebied. Die vond plaats op 1 oktober en was ook bedoeld als vergelding, nadat Israël leiders van pro-Iraanse groepen had gedood.