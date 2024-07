Tennisster Rybakina gunt Wozniacki één game

LONDEN (ANP) - Tennisster Elena Rybakina heeft in de derde ronde van Wimbledon eenvoudig afgerekend met de Deense Caroline Wozniacki. De als vierde geplaatste speelster uit Kazachstan gunde haar opponente slechts één game: 6-0 6-1.

De 33-jarige Wozniacki was in dertien eerdere optredens op het Londense gras nooit verder gekomen dan de vierde ronde. De Deense maakte vorige zomer op de US Open voor het eerst in 3,5 jaar haar opwachting bij een grandslamtoernooi. Ze had in 2020 afscheid genomen tijdens de Australian Open in 2020 en kreeg daarna twee kinderen.

Tegen de Wimbledon-winnares van 2022 maakte Wozniacki geen schijn van kans. Na 57 minuten benutte Rybakina haar eerste matchpoint. In de vierde ronde neemt de Kazachse het op tegen Anna Kalinskaja uit Rusland.