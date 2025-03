MIAMI (ANP) - Aryna Sabalenka heeft het tennistoernooi van Miami op haar naam geschreven. De nummer 1 van de wereld uit Belarus was in de finale te sterk voor de als vierde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula. Het werd, in een partij van anderhalf uur, 7-5 6-2.

Voor Sabalenka betekende het haar tweede toernooizege dit jaar. Eerder won ze in Brisbane. Het toernooi van Miami had Sabalenka nog niet eerder gewonnen.