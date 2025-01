Ter Haar en Snoek zegevieren bij tweede marathon op Weissensee

WEISSENSEE (ANP) - Marathonschaatser Luc ter Haar heeft in Oostenrijk de tweede marathon op natuurijs van het seizoen gewonnen. De schaatser van Bouwselect was in de massasprint op de Weissensee de snelste. Harm Visser werd tweede en Sjoerd den Hartog, die donderdag de eerste GP-race had gewonnen, eindigde als derde. De marathon was vanwege de aanhoudende dooi ingekort.

Bij de vrouwen was Tessa Snoek de snelste. Ze bleef de nieuwe Nederlands kampioene Esther Kiel in de regen op de Weissensee voor.