Griekspoor en Van de Zandschulp treffen elkaar in Montpellier

MONTPELLIER (ANP) - Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp treffen elkaar in de eerste ronde van het tennistoernooi van het Franse Montpellier. Dat heeft de loting uitgewezen. Ook Jesper de Jong komt in actie in Montpellier. Hij treft in de eerste ronde de Fransman Quentin Halys.

Griekspoor en Van de Zandschulp, de twee beste tennissers van Nederland, troffen elkaar twee jaar geleden op de Australian Open voor het laatst. Toen won Griekspoor in drie sets. Van de Zandschulp was in 2022 in het Amerikaanse Winston-Salem de betere in de eerste onderlinge ontmoeting tussen de twee. Griekspoor staat veertigste op de wereldranglijst, Van de Zandschulp is de mondiale nummer 84.

Griekspoor en Van de Zandschulp trekken na hun optreden van komende week in Montpellier naar Rotterdam. Daar spelen zij over ruim een week in het ABN AMRO Open.