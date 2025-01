Loekasjenko: verkiezingen hebben geen westerse goedkeuring nodig

MINSK (ANP/DPA/RTR/AFP) - Belarus heeft geen goedkeuring nodig uit het Westen voor de presidentsverkiezingen die zondag worden gehouden in het land, zei president Aleksandr Loekasjenko toen hij zijn stem uitbracht in hoofdstad Minsk. Ook wees hij kritiek op het feit dat zijn belangrijkste tegenstanders vastzitten of in ballingschap leven van de hand.

EU-topdiplomaat Kaja Kallas zei zaterdag dat Loekasjenko "geen enkele legitimiteit heeft" en noemde de verkiezingen "een flagrante belediging van de democratie". Zijn tegenstander uit 2020, Svetlana Tichanovskaja, leeft inmiddels in ballingschap. Ook zij noemde de verkiezingen een "farce". Loekasjenko noemt erkenning van de EU irrelevant en zei dat "het een kwestie van smaak is".

Journalisten vroegen Loekasjenko hoe de stemming vrij en eerlijk kon verlopen, aangezien alle belangrijke oppositieleden in de gevangenis zitten of het land zijn ontvlucht. "Sommigen kozen voor de gevangenis, sommigen voor 'ballingschap' zoals u het noemt. Maar we hebben niemand het land uitgeschopt", zei hij. Hij voegde eraan toe dat het in Belarus niemand onmogelijk werd gemaakt om zijn mond open te doen, maar dat de gevangenis bedoeld was "voor mensen die hun mond te ver opendeden" en "de wet overtraden".

De 70-jarige autoritaire leider zal met de verkiezingen na meer dan dertig jaar aan de macht te zijn geweest naar alle waarschijnlijkheid een zevende ambtstermijn in de wacht slepen. Na de laatste verkiezingen in 2020 werd hij bijna uit zijn positie verdreven door massademonstraties. Hij onderdrukte de protesten met veel geweld.