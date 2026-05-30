ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Titelverdedigster Gauff uitgeschakeld op Roland Garros

Sport
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 20:45
anp300526099 1
PARIJS (ANP) - Titelverdedigster Coco Gauff is uitgeschakeld op Roland Garros. De 22-jarige Amerikaanse verloor in de derde ronde van de tot Oostenrijkse genaturaliseerde Anastasia Potapova (25): 4-6 7-6 (1) 6-4.
De eerste set was dankzij twee breaks voor de Amerikaanse, die zelf ook haar eerste opslagbeurt inleverde. De tweede set, waarin beide tennissters vier keer een breakpunt forceerden, ging na een tiebreak naar de nummer 30 van de wereldranglijst, die in de derde set haar eerste matchpoint benutte.
Gauff, de mondiale nummer 4, versloeg Aryna Sabalenka vorig jaar in de finale op het gravel van de Franse hoofdstad. De Belarussische nummer 1 van de wereld bereikte eerder op zaterdag wel de vierde ronde door de Australische Daria Kasatkina te verslaan. In de vierde ronde treft Potapova de Russische Anna Kalinskaja.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 436320629

Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

196807164 l

Calculator: zo oud word je

127216006_m

Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

144773295_m

Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

shutterstock_2733541657

De AOW onbetaalbaar? Politieke flauwekul

Loading