Titelverdedigster Gauff uitgeschakeld op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Titelverdedigster Coco Gauff is uitgeschakeld op Roland Garros. De 22-jarige Amerikaanse verloor in de derde ronde van de tot Oostenrijkse genaturaliseerde Anastasia Potapova (25): 4-6 7-6 (1) 6-4.

De eerste set was dankzij twee breaks voor de Amerikaanse, die zelf ook haar eerste opslagbeurt inleverde. De tweede set, waarin beide tennissters vier keer een breakpunt forceerden, ging na een tiebreak naar de nummer 30 van de wereldranglijst, die in de derde set haar eerste matchpoint benutte.

Gauff, de mondiale nummer 4, versloeg Aryna Sabalenka vorig jaar in de finale op het gravel van de Franse hoofdstad. De Belarussische nummer 1 van de wereld bereikte eerder op zaterdag wel de vierde ronde door de Australische Daria Kasatkina te verslaan. In de vierde ronde treft Potapova de Russische Anna Kalinskaja.