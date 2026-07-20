Toch nog een WK-bokaal: Nederlands elftal ontvangt Fair Play Award

Het Nederlands elftal was op het wereldkampioenschap voetbal de meest sportieve ploeg. Dat is het oordeel van de FIFA, die na afloop van de finale tussen Spanje en Argentinië (1-0) bekendmaakte dat Oranje de Fair Play Award won.

Oranje kreeg op het WK drie gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Daarna, tegen Zweden, Tunesië en Marokko, bleef het elftal van bondscoach Ronald Koeman onbestraft.

Nederland viel op het WK ook op door de feesten van de Oranjesupporters, voorafgaand aan de wedstrijden. Die feesten werden gevolgd door een lange stoet van fans die achter de Oranjebus aan richting het stadion liepen. In Dallas, Houston, Kansas City en Monterrey, de vier steden waar Oranje speelde, trokken die feesten veel aandacht. Zowel in de Verenigde Staten als Mexico sloten veel mensen van de lokale bevolking daarbij aan.