Topbokser Parker onthutst na positieve dopingtest

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 10:40
anp151125084 1
WELLINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Nieuw-Zeelandse bokser Joseph Parker (33) kan niet verklaren waarom hij bij een dopingcontrole positief heeft getest. De voormalige wereldkampioen bij de zwaargewichten werd betrapt bij een controle voor zijn verloren partij op 25 oktober tegen de Brit Fabio Wardley. De promotor van die partij bevestigde het nieuws zonder te zeggen om welke substantie het gaat. Volgens de Britse tabloid The Sun gaat het om cocaïne.
"Voor mijn laatste gevecht heb ik vrijwillig een controle ondergaan en nu heb ik gehoord dat het resultaat positief is", schrijft een onthutste Parker zaterdag op Instagram. "Dat is een echte verrassing. Ik heb geen enkele verboden substantie genomen, ik gebruik geen producten om mijn prestaties te verbeteren en ik steun het gebruik ervan niet. Ik werk volledig mee aan het onderzoek en heb er vertrouwen in dat mijn naam zal worden gezuiverd."
Door zijn nederlaag tegen Wardley verloor Parker zijn status bij de bond WBO als uitdager van de onbetwiste wereldkampioen bij de zwaargewichten Oleksandr Oesyk.
In 2018 werd de Nieuw-Zeelander als WBO-kampioen onttroond door de Brit Anthony Joshua. Maar de afgelopen jaren had Parker zich na overwinningen op onder anderen de Amerikaan Deontay Wilder, de Chinees Zhilei Zhang en de Congolees Martin Bakole opgewerkt tot mogelijke uitdager van de Oekraïner Oesyk.
