Doden bij Colombiaans bombardement op guerrilla's

BOGOTÁ (ANP/AFP) - Door een bombardement in het noordoosten van Colombia zijn zeker negen guerillastrijders omgekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen binnen het ministerie van Defensie van dat land. Arauca, de regio waar de regering van president Gustavo Petro het bombardement uitvoerde, grenst aan Venezuela en staat bekend om de drugscriminelen die er actief zijn.

Volgens lokale media onderzoeken de autoriteiten of bij het bombardement Antonio Medina is omgekomen, een hooggeplaatste rebel die verantwoordelijk wordt gehouden voor het aanjagen van een bloedige strijd tussen oud-FARC-strijders en de marxistische guerrilla's van het Nationaal Bevrijdingsleger.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat bij een bombardement in het Amazonegebied negentien doden waren gevallen onder andere afsplitsingen van de FARC. Die aanval was de dodelijkste aanval op drugshandelaren sinds het aantreden van Petro, zelf een voormalig FARC-lid, in 2022.

Sancties

De VS beschuldigen de regering-Petro ervan drugskartels te faciliteren, al leveren ze daarvoor geen direct bewijs. Tegen Colombia zijn sancties ingesteld, omdat het land volgens de Amerikanen te weinig zou doen aan de cocaïnesmokkel in het Zuid-Amerikaanse land. Petro heeft sinds zijn aantreden altijd volgehouden met de kartels om tafel te willen, in plaats van ze met geweld te willen bestrijden.

De regering van Nicolás Maduro in buurland Venezuela is al langere tijd verwikkeld in een slepend conflict met de VS over drugssmokkel vanuit dat land. Mede daarom hebben de VS een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd in de Caribische Zee. Bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten vielen al tientallen doden, zonder voorafgaand proces. De VS zouden overwegen Venezuela binnen te vallen.