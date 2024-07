Tourfavoriet Vingegaard stond doodsangst uit na val in Baskenland

Jonas Vingegaard stond doodsangsten uit nadat hij begin april tijdens een afdaling in de Ronde van Baskenland zwaar ten val was gekomen. Het was zo erg dat ik dacht dat ik zou sterven", vertelde de Deense wielrenner van Visma - Lease a Bike tijdens een persbijeenkomst op de eerste rustdag van de Tour de France.

Na de eerste schrik was er een ander besef, vertelde Vingegaard, winnaar van de laatste twee edities van de Tour. "Toen ik daar een tijdje lag, dacht ik: als ik dit overleef, stop ik met wielrennen. En nu zit ik toch weer hier."

Vingegaard brak bij de val onder meer een sleutelbeen en meerdere ribben en liep ook een longkneuzing op. Tot de start van de Tour, ruim een week geleden in Florence, reed hij geen koers meer. Wel trainde de Deen lang op hoogte in het Franse Tignes. Na negen etappes staat Vingegaard derde in het klassement met een achterstand van 1 minuut en 15 seconden op de Sloveen Tadej Pogacar.