Trainer Ancelotti krijgt jaar celstraf voor belastingfraude

Een Spaanse rechtbank heeft voormalig Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti woensdag veroordeeld tot een jaar celstraf voor belastingfraude uit 2014. De huidige bondscoach van Brazilië hoeft deze straf niet uit te zitten.

"Wij veroordelen Carlo Ancelotti, als dader van een misdrijf tegen de staatskas, tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 386.361 euro", aldus de rechtbank in Madrid in een uitspraak.

De 66-jarige Ancelotti zou voor 1 miljoen euro aan belastingen op inkomsten uit portretrechten hebben ontdoken. Ancelotti heeft steeds ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. De verborgen inkomsten zouden via bedrijven in het buitenland zijn gelopen. Volgens Ancelotti was het beloningssysteem voorgesteld door Real Madrid.

In Spanje is het zo dat mensen die geen strafblad hebben vaak niet de gevangenis in hoeven als de opgelegde straf twee jaar of minder is.