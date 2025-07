In welke landen wordt het meest gemoord?

De landen met de hoogste moordcijfers ter wereld bevinden zich vooral in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Turks & Caicos Islands voert de lijst aan met 103,1 moorden per 100.000 inwoners, gevolgd door Jamaica (49,3), Trinidad en Tobago (41,5), en Haiti (41,1). In deze regio’s zijn bendegeweld, drugshandel en vuurwapens de belangrijkste oorzaken van het geweld. Ook landen als Ecuador, Venezuela, Honduras, Zuid-Afrika, Lesotho, Nigeria, Mexico en Colombia kennen hoge moordcijfers, variërend van 24,9 tot 45,7 per 100.000 inwoners.

In Latijns-Amerika zijn georganiseerde misdaad en sociale ongelijkheid belangrijke factoren. Opvallend is El Salvador, waar het moordcijfer dankzij harde veiligheidsmaatregelen is gedaald naar 1,9 per 100.000 inwoners, terwijl het land tien jaar geleden nog tot de gevaarlijkste ter wereld behoorde.

Afrika volgt het Caribisch gebied als meest gewelddadige regio, met Zuid-Afrika, Lesotho en Nigeria in de top. Europa en Azië blijven relatief veilig: Nederland heeft een moordcijfer van slechts 0,7 per 100.000 inwoners (133 moorden in 2024). Daarmee behoort Nederland tot de veiligste landen ter wereld.

Tabel: Moordcijfers per land (2024)