LONDEN (ANP) - Tennisster Barbora Krejcikova heeft voor de tweede keer een grandslamtitel in het enkelspel behaald. De 28-jarige Tsjechische versloeg in de finale op Wimbledon de Italiaanse Jasmine Paolini in drie sets. Het werd 6-2 2-6 6-4.

Krejcikova, de nummer 32 van de wereld, won in 2021 Roland Garros. Paolini stond vorige maand in de finale van Roland Garros en moest toen haar meerdere erkennen in de Poolse Iga Swiatek.