Tsunoda test aan het einde van het seizoen in de Red Bull

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Formule 1-coureur Yuki Tsunoda test aan het einde van het seizoen in een wagen van Red Bull. Teambaas Christian Horner van de renstal van wereldkampioen Max Verstappen heeft de test van de Japanner bekendgemaakt.

Tsunoda rijdt voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. Motorleverancier Honda had aangedrongen op de test voor de Japanner.

"Yuki is lid van het opleidingsteam en het is iets wat we hebben overlegd met Honda", zei Horner tegen verslaggevers bij de Grote Prijs van Mexico. "Het is goed om hem de kans te geven te werken met de engineers van Red Bull Racing en om te zien hoe hij presteert in de wagen van Red Bull."

Er zijn veel speculaties over het tweede stoeltje bij Red Bull naast Verstappen. Sergio Pérez verlengde in juni zijn contract voor de komende twee jaar bij Red Bull, maar staat door tegenvallende resultaten desondanks onder druk.