Turner Schmidt gaat na OS-debuut mee op tour met superster Biles

ARNHEM (ANP) - Turner Casimir Schmidt (28) heeft de komende periode genoeg om naar uit te kijken. In Parijs maakt hij zaterdag na twee gemiste Spelen zijn olympisch debuut en doet hij een gooi naar een finaleplek. Van 17 september tot 3 november maakt hij vervolgens deel uit van de Gold Over America Tour (GOAT), een showtour van wereldster en zevenvoudig olympisch medaillewinnares Simone Biles uit Amerika.

"Dit zijn wel de mooie dingen in het leven", zegt Schmidt. "Ik denk niet dat ik dit nog een keer mee ga maken. Je eerste Spelen en daarna nog zeven weken lang door heel Amerika touren, dat is echt heel vet."

Het is bovendien niet alledaags dat een Nederlandse turner meedoet aan de tour van Biles. "In Amerika gaan ze vaak het hele land door na de Spelen, om met een show de turners te eren. Dat ik daarvoor ben uitgenodigd, is een hele grote eer. Simone is een vriendin van me. We kennen elkaar van wedstrijden. Soms klik je gewoon met iemand. Dat heb ik met haar."

'Intensief'

Ergens vorig jaar raakten de twee in gesprek over de GOAT-tour. "Ze zei dat ze nog sporters nodig had. Ik zei: nou, je kunt mij wel voordragen. Toen hebben ze mijn social media bekeken en heb ik een facetimegesprek gehad met het management van de tour. Ze waren superenthousiast."

Wat hij precies gaat doen, weet hij alleen nog niet. "Ik weet alleen dat ik een contract heb", lacht Schmidt. "En mijn Green Card komt ook goed. Wat ik weet, is dat we zeven weken lang door het land gaan. In de avond een show doen, de tourbus in en rijden naar de volgende stad. Weer wakker worden ergens anders, repeteren en optreden. Het gaat intensief zijn, maar vooral heel leuk."

Finaleplaats

Maar eerst Parijs. Na het missen van Rio en Tokio is Schmidt blij dat hij op de Spelen staat. "Twee keer was er die grote teleurstelling, maar nu ben ik erbij. In de tussentijd heb ik al veel mooie dingen meegemaakt met EK's en WK's. Ik ben positief gegroeid."

"Het hoofddoel in Parijs is de teamfinale", zegt Schmidt. "Vier jaar geleden zaten we met zijn allen samen in een kamertje en spraken we uit dat we als team naar Parijs wilden. Toen dachten we waarschijnlijk allemaal: het halen zou mooi zijn, maar het is ver weg. Nu staan we er met vijf gasten. Dan is het mooi dat je het met het team kan afmaken."

Zelf hoopt Schmidt individueel ook op een finaleplaats in de meerkamp. "Stiekem droom ik ook van een sprongfinale. Maar ik weet dat er heel veel gasten zijn die twee goede sprongen neer kunnen zetten. We gaan het zien."