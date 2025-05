Dodental stijgt na overstromingen in Nigeria

MOKWA (ANP/AFP) - Het dodental na overstromingen in het westen van Nigeria is opgelopen tot zeker 115. De autoriteiten verwachten een verdere stijging.

Tientallen huizen in en rond de stad Mokwa werden getroffen door de overstromingen, die zijn veroorzaakt door stortregens van woensdagavond. Sommige slachtoffers werden met een rivier meegevoerd. "Stroomafwaarts worden nog steeds lichamen geborgen. Het dodental blijft dus stijgen", aldus een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst. Er worden nog mensen vermist.

In 2024 kostten overstromingen in Nigeria meer dan 1200 levens en 1,2 miljoen mensen raakten ontheemd. Deze overstromingen troffen minstens 31 van de 36 Nigeriaanse staten. Ze waren volgens de rampenbestrijdingsdienst voor Nigeria een van de ergste overstromingen in tientallen jaren.