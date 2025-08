Tweede wereldtitel zwemmer Marchand in Singapore

SINGAPORE (ANP) - De Franse zwemmer Léon Marchand heeft bij de WK in Singapore ook de 400 meter wisselslag gewonnen. De viervoudig olympisch kampioen van Parijs 2024 had eerder al de 200 meter wissel gewonnen, waarbij hij in de halve finales een veertien jaar oud record van de Amerikaan Ryan Lochte had verbeterd.

Marchand tikte aan na 4 minuten en 4,73 seconden en hield daarmee de Japanner Tomoyuki Matsushita en de Rus Ilia Borodin duidelijk achter zich. Bij de vrouwen was de winst van de Canadese Summer McIntosh op de 400 wissel ook geen verrassing. Haar 4.25,78 is de derde tijd ooit gezwommen.

De 50 meter rugslag werd bij de mannen gewonnen door de Rus Kliment Kolesnikov. Bij de vrouwen ging het goud naar de Litouwse Ruta Meilutyte. Verder was er op de slotdag van de WK nog goud voor de Tunesiër Ahmed Jaoudi op de 1500 meter vrije slag. Hij had eerder ook al de 800 meter vrij gewonnen.