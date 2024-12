UCI wil verbod op gebruik koolstofmonoxide door wielrenners

AIGLE (ANP) - De internationale wielrenunie UCI wil een verbod op het gebruik van koolstofmonoxide door renners. Volgens de bond is er te weinig bekend over de effecten van het inhaleren van het middel op de lange termijn en is er tegelijkertijd kans op bijwerkingen zoals hoofdpijn en overgeven. Met koolstofmonoxide zouden de voordelen van een hoogtestage gesimuleerd kunnen worden, met als doel de maximale zuurstofopname in het bloed te verhogen.

De UCI heeft het verbod voorgesteld aan het daartoe bevoegde orgaan van de bond. Dat beslist hierover tijdens de eerstvolgende vergadering, op 31 januari en 1 februari.

Tijdens de Tour de France lekte uit dat enkele teams de omstreden techniek zouden gebruiken. Vorige maand riep de UCI teams en renners op te stoppen met het gebruik van zogenoemde koolstofmonoxide rebreathers.