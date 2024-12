Veldkamp wil sancties tegen Georgië, ziet geen steun in EU

DEN HAAG (ANP) - Nederland is voorstander van sancties tegen Georgië, maar ziet daarvoor onvoldoende steun in de Europese Unie. Het liefst ziet minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) nieuwe vrije en eerlijke verkiezingen in het land op de Kaukasus, zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas komt volgens hem maandag met een voorstel tijdens een vergadering van buitenlandministers van de EU om persoonsgerichte sancties tegen een aantal Georgiërs in te stellen. Zeker zes landen zijn daar nog tegen, aldus Veldkamp. Voor die sancties is unanimiteit nodig.

Ook wil Kallas dat Georgiërs met een diplomatiek paspoort alleen met visum naar de EU mogen reizen. Dat vindt Veldkamp weinig effectief, want ze kunnen dan alsnog met hun gewone paspoort visumvrij naar de EU reizen.

De parlementsverkiezingen in Georgië zijn volgens waarnemers onregelmatig verlopen. De pro-Russische regerende partij die de verkiezingen won, kondigde daarna aan de gesprekken over EU-toetreding op te schorten. Georgiërs gingen daarna massaal de straat op. Die protesten worden met harde hand neergeslagen.